Минфин отложил реформу ОСАГО до следующего года

Министерство финансов не успевает внести законопроект о реформе ОСАГО в осеннюю сессию Госдумы, рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев со ссылкой на представителя Минфина, пишет газета «Ведомости».

По словам Уфимцева, сейчас министерство дорабатывает законопроект, с документом есть «сложности, споры технического характера». Внести его в Госдуму планируют в весеннюю сессию Госдумы.

О планах реформы ОСАГО стало известно в начале октября. Минфин предложил разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов, и на 40% ниже или выше с 1 сентября 2020 года.

При расчете стоимости полиса министерство предлагает учитывать манеру вождения. Среди факторов, влияющих на стоимость, — частота и длительность использования автомобиля, резкость торможения и перестраивания, а также то, как часто водитель нарушает правила дорожного движения. Для сбора этих данных планировалось установить на машины специальные устройства.

О планах либерализовать ОСАГО газета «Коммерсантъ» писала еще в августе 2017 года. Тогда планировалось, что базовые границы тарифа будут определяться Центробанком, а конкретное значение предлагалось устанавливать страховщикам на основе характеристик автомобиля и стиля вождения.

В министерстве предложили сделать полисы с лимитом выплат 1 млн руб. и 2 млн руб. за вред здоровью и жизни, а также ущерб имуществу.