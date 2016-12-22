СМИ узнали о предложении Минфина увязать цену ОСАГО с манерой вождения

Минфин предложил учитывать резкость торможения, частоту использования автомобиля и дальность поездок при расчете цены полиса ОСАГО. Ведомство также предлагает дать страховщикам возможность устанавливать тариф на 40% выше базового

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Минфин предложил Центробанку поправки в закон об ОСАГО, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.

В частности, ведомство предложил учитывать при расчете цены полиса (которая сейчас определяется умножением базового тарифа на коэффициенты — стаж водителя, его возраст, регион, и др.) манеру вождения. Среди важных факторов — частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, а также частота и длительность использования машины. Эти поправки предполагают появление устройств, способных фиксировать и собирать такие данные, отмечает издание. ​

Минфин выступил и с другими инициативами, которые могут повлиять на метод расчета стоимости полиса. Ведомство предлагает разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года устанавливать ​стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года — на 40% ниже или выше. При этом автовладельцы смогут приобретать полис сразу на три года, а отказать им в этом страховщик не сможет.

Одновременно с расширением коридора базового тарифа с 1 сентября 2019 года должен быть отменен коэффициент мощности, используемый при расчете стоимости полиса, а с 1 сентября 2020 года — региональный коэффициент.

Ранее ЦБ в рамках реформы закона об ОСАГО предлагал позволить страховщикам устанавливать тариф на полис страхования автогражданской ответственности не более чем на 20% отличающийся от базового тарифа, а также поддерживал идею отмены региональных коэффициентов и коэффициентов мощности.

Если ЦБ поддержит поправки Минфина, максимальная цена полиса не сможет быть больше, чем три максимальных базовых тарифа ЦБ.

Сейчас базовый тариф, установленный ЦБ, составляет 3432–4118 руб. По словам директора департамента страхового рынка Банка России Филиппа Габунии, осенью он будет расширен до 2746–4942 руб. Точной даты в ЦБ не называли.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ, регулятор поправки Минфина поддерживает. По его словам, сейчас цена полиса с коэффициентами может быть вдвое выше или на 40% меньше базовой, а после отмены регионального коэффициента разброс будет не более 30%. Повышающий коэффициент за мощность может увеличить цену полиса на 60%, продолжает представитель ЦБ, а после его отмены страховщики смогут увеличивать тариф не более чем на 40%.

Планируется, что ЦБ будет проверять коэффициент убыточности компаний по ОСАГО с тем, чтобы не допустить несправедливого повышения цен на полисы.

Идея расширить базовый коридор для тарифов на ОСАГО поддерживается и страховщиками, которые до этого выступали против отмены коэффициентов по регионам и по мощности, сообщил изданию президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.