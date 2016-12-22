Порошенко рассказал о реакции МВФ на введение военного положения

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, в рамках которых стороны подтвердили, что введение в стране режима военного положения не повлияет на отношения с МВФ. Об этом Порошенко написал в Facebook.

«МВФ готов предоставить соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования», — добавил Порошенко.

Решение ввести военное положение Киев принял после инцидента в Азовском море с участием российских и украинских кораблей, который произошел в ночь на 26 ноября. В результате военного конфликта три корабля ВМФ Украины были задержаны и отбуксированы в керченский порт.

28 ноября Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в десяти областях страны, а также ​во внутренних водах Азовского моря и Керченского пролива до 26 декабря.

На прошлой неделе Верховная рада приняла государственный бюджет на 2019 год, предусматривающий самый высокий уровень трат на оборону и безопасность за последние годы и повышение социальных расходов. После принятия бюджета Украина получила возможность рассчитывать на финансовую помощь со стороны МВФ, денежные транши от которого были приостановлены несколькими месяцами ранее: фонд настаивал на том, что дефицит бюджета не может превышать 2,3% ВВП. Такой размер дефицита и оказался заложен в принятом бюджете.

Почти 40% бюджета пойдет на выплату кредитов и долгов.