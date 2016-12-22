СМИ узнали о срыве лишения статуса русского языка в Запорожье

Запорожский городской совет не смог лишить русский статуса регионального языка. Об этом сообщает агентство УНН.

По данным агентства, из 22 депутатов запорожского горсовета отмену решения от 2008 года о присвоении русскому языка статуса регионального, а также отмену решения о трансляции российских каналов от 2009 года, не голосовали 19.

Месяцем ранее Херсонский городской совет 19 октября отменил региональный статус русского языка, который получил его в 2012 году согласно закону «Об основах государственной языковой политики».Он устанавливал статус регионального для языка, являющегося родным не менее чем для 10% населения.

В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал этот закон недействительным. В октябре Верховная рада одобрила законопроект о признании украинского языка как единственного государственного на территории страны.



