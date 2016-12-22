Экзитполы показали победу Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии

Саломе Зурабишвили лидирует во втором туре выборов президента Грузии, свидетельствуют данные опросов избирателей на выходе с избирательных участков

Саломе Зурабишвили (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

По данным экзитполов на президентских выборах в Грузии лидирует Саломе Зурабишвили. К такому выводу пришли эксперты исследовательских организаций Edison Research и Gallup International.

По данным Edison Research, проводившей опросы избирателей по заказу телекомпании «Рустави 2», ​Саломе Зурабишвили набрала 55% (914 тыс.) голосов во втором туре выборов президента Грузии, у Григола Вашадзе — 45% (749 тыс.). Разница между двумя кандидатами в президенты составляет 165 тыс. голосов, погрешность исследования — плюс минус 3%.

Согласно опросам Gallup, Зурабшвили набрала 58%, Вашадзе ​— 42%. ​Результаты экзитполов, полученные этой организацией, были оглашены в прямом эфире телеканала «Имеди», сообщает ТАСС.

Избирательные участки на территории страны работали с 8:00 до 20:00 по тбилисскому времени (отличатся от московского на час в большую сторону. — РБК). За рубежом голосование продлится до 24:00 по местному времени каждой страны.​

Григол Вашадзе, выдвигавшийся от оппозиционного объединения «Сила в единстве», которое входит в «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, заявил, что не считает себя проигравшим. «Мы обязательно подождем окончательные данные [Центризбиркома], так как огромное количество избирателей пришли на избирательные участки после 17:00», — цитирует его «Интерфакс».

По результатам первого тура президентских выборов в Грузии отставание Вашадзе от Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия»​, составляло менее 1%. Саломе Зурабишвили удалось заручиться поддержкой 38,66% пришедших на участки избирателей, Вашадзе — 37,77%. На третьем месте — кандидат от партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Давид Бакрадзе с 10,99% голосов. Явка составила 47%. Всего на пост президента Грузии баллотировались 25 кандидатов.

Перед вторым туром президентских выборов в Грузии правительство республики решило избавить около 600 тыс. избирателей от долгов перед банками и микрофинансовыми организациями на общую сумму более $600 млн.

Саломе Зурабишвили родилась в Париже и там же получила образование, долгое время работала в системе французского МИДа. В 2003 году она стала послом Франции в Грузии, а в 2004 году — возглавила уже МИД Грузии. При ней было достигнуто соглашение о выводе из страны российских военных баз. На этом посту она оставалась до октября 2005 года.

В ноябре 2005 года Зурабишвили создала и возглавила оппозиционное «Общественное движение Саломе Зурабишвили», переименованное в марте 2006 года в партию «Путь Грузии». В ноябре 2010 года Зурабишвили объявила об уходе из грузинской политики — она возглавила комиссию Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана. В 2016 году была избрана в грузинский парламент.