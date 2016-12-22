Участнику захвата заложников в Буденновске предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинения в терроризме и убийствах боевику из группировки Шамиля Басаева. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Черхигов участвовал 23 года назад в теракте в городе Буденновск.

Член банды Басаева обвиняется в участии в банде и совершаемых ею нападениях (ч. 2 ст. 209 УК РФ), терроризме (ч. 3 ст. 205 УК РФ), умышленном убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (пп. «в», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР), убийстве двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, а также с целью воспрепятствования их законной деятельности (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР) и захвате и удержании заложников (ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР).

ФСБ 19 ноября сообщила о задержании члена банды Басаева Хазвахи Черхигова в Москве. Как пояснили силовики, его причастность к теракту в Буденновске была установлена благодаря показаниям свидетелей. Ведомство показало видео задержания.

Теракт в городе Буденновск в Ставропольском крае произошел в июне 1995 года. Около 200 боевиков под руководством Шамиля Басаева атаковали город и взяли в заложники поторы тысячи человек. Террористы требовали прекращения боевых действий в Чечне. Федеральные силы попытались штурмовать больницу, но это привело к гибели заложников. Жертвами теракта стали 147 человек, в том числе участники попытки штурма, ранения получили более 400 человек.