ФСБ показало видео задержания участника захвата заложников в Буденновске

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания участника захвата заложников в Буденновске в 1995 году Хазваха Черхигова, сообщает «РИА Новости».

Видео: ФСБ РФ

На видео показано. как задержанного террориста ведут по лестнице. Затем он представляется и сообщает, что задержан «за нападение на город Буденновск». После следуют кадры захвата заложников, где фигурирует Черхигов.

Ранее сообщалось, что ФСБ 19 ноября задержала в Москве члена банды Шамиля Басаева Хазваха Черхигова. Он участвовал в захвате более 1,5 тыс. человек в городе Буденновск в 1995 году. Людей согнали в заминированную больницу. Тогда погибли 147 человек, включая участников попытки штурма, ранения получили более 400 человек.

Предыдущий задержанный за нападение на Буденновск боевик Баддруди Даудов был осужден на 14 лет лишения свободы. Руководивший захватом заложников Басаев убит спецслужбами в 2006 году.