Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа в Аргентине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи 1 декабря в Буэнос-Айресе обсудят вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире, а также инцидент в Керченском проливе. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Помощник президента отметил, что встреча с Трампом состоится после завтрака с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Говоря о формате встречи, Ушаков указал, что предусматривается разговор в формате тет-а-тет, затем к разговору подключатся ключевые члены обеих делегаций. Он пояснил, что встреча одинаково важна для обеих сторон, а также для дальнейшего развития ситуации в мире.

Говоря о темах разговора, Ушаков отметил, что в первую очередь будут обсуждаться вопросы стратегической безопасности и разоружения. Второй блок вопросов включает региональное управление и борьбу с терроризмом. Как уточнил помощник президента России, будут затронуты сирийская проблематика, иранская ядерная программа и ситуация на Корейском полуострове. «Не исключено, что [обсудят] последние события в районе Керченского пролива», — сказал он. Третий блок тем будет посвящен отношениям Москвы и Вашингтона, добавил Ушаков.

Комментируя слова Трампа о том, что инцидент с украинскими кораблями может стать причиной отмены встречи, Ушаков выразил надежду, что сведения об этом будут доведены до российской стороны через официальные каналы, а не через СМИ.

1 декабря Путин также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с которым обсудит механизм заключения мирного договора. По словам Ушакова, 30 ноября Путин проведет в Аргентине переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В разговоре с французским лидером речь пойдет об украинском кризисе, сирийском урегулировании, иранской ядерной программе и обеспечении безопасности в Европе. Также Путин встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом. По словам Ушакова, они могут обсудить убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

Накануне Трамп заявил, что его переговоры с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине могут не состояться их-за конфликта России и Украины в Керченском проливе. В Кремле после этого заявили, что не получали от США информации о возможной отмене встречи лидеров.

27 ноября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США проведет двусторонние переговоры с российском коллегой на саммите G20. По словам советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, темами встречи Трампа и Путина станут вопросы безопасности, контроля над вооружениями, ситуации на Ближнем Востоке и Украине.