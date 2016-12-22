Правление «Газпрома» одобрило рост инвестпрограммы на 217 млрд руб.

Правление «Газпрома» одобрило увеличение инвестпрограммы в 2018 году более чем на 200 млрд руб., говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Общий объем инвестиций предусмотрен на уровне 1,496 трлн руб. Эта сумма на 217,5 млрд руб. превышает утвержденную программой в декабре 2017 года.

«Газпром» дополнительно выделил на проекты капитального строительства 185,8 млрд руб., на приобретение внеоборотных активов — 43,8 млрд руб. В то же время компания решила снизить расходы на долгосрочные финансовые вложения на 12,1 млрд руб. Согласно проекту бюджета «Газпрома» на 2018 год, размер внешних финансовых заимствований увеличится до 518 млрд руб.

«Газпром» объяснил изменения увеличением объема инвестиций в приоритетные проекты в области транспортировки и сжижения природного газа. В частности, в развитие газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России и строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции «Портовая».

«Газпром» отмечает, что такой план обеспечит покрытие обязательств без дефицита. Проекты инвестпрограммы и бюджета должен рассмотреть совет директоров компании.