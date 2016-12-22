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Правление «Газпрома» одобрило рост инвестпрограммы на 217 млрд руб.
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Правление «Газпрома» одобрило рост инвестпрограммы на 217 млрд руб.
Бизнес, 17:55
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Правление «Газпрома» одобрило рост инвестпрограммы на 217 млрд руб.

Правление «Газпрома» одобрило увеличение инвестпрограммы в 2018 году более чем на 200 млрд руб., говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Общий объем инвестиций предусмотрен на уровне 1,496 трлн руб. Эта сумма на 217,5 млрд руб. превышает утвержденную программой в декабре 2017 года.

«Газпром» дополнительно выделил на проекты капитального строительства 185,8 млрд руб., на приобретение внеоборотных активов — 43,8 млрд руб. В то же время компания решила снизить расходы на долгосрочные финансовые вложения на 12,1 млрд руб. Согласно проекту бюджета «Газпрома» на 2018 год, размер внешних финансовых заимствований увеличится до 518 млрд руб.

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Бизнес

«Газпром» объяснил изменения увеличением объема инвестиций в приоритетные проекты в области транспортировки и сжижения природного газа. В частности, в развитие газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России и строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции «Портовая».

«Газпром» отмечает, что такой план обеспечит покрытие обязательств без дефицита. Проекты инвестпрограммы и бюджета должен рассмотреть совет директоров компании.

Теги: ПАО Газпром , инвестпрограмма
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