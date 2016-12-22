Власти обсудят перенаправление дивидендов «Газпрома» на инвестиции

Власти обсудят изменение дивидендной политики «Газпрома» для гарантированного финансирования инвестпрограмм. В отличие от других инфраструктурных монополий акции «Газпрома» — одни из самых ликвидных на российском рынке

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Дивиденды для инвестиций

Правительственные дискуссии о возможном изменении дивидендной политики государственных инфраструктурных монополий для гарантированного финансирования их инвестпрограмм могут затронуть «Газпром», следует из протокола совещания у вице-премьеров Дмитрия Козака и Максима Акимова от 13 августа (копия есть у РБК).

По итогам совещания у вице-премьеров Минфину, Минэкономразвития, Минтрансу и Минэнерго до 15 сентября поручено оценить прогнозные расходы «Газпрома», РЖД, «Россетей» и «Транснефти» на финансовое обеспечение инвестпрограмм на 2019–2021 годы с учетом выпадающих доходов федерального бюджета на 2019-й и плановые периоды 2020–2021 годов. А до 5 сентября ведомства и Федеральная антимонопольная служба должны предоставить согласованные предложения по совершенствованию дивидендной политики федеральных инфраструктурных компаний — субъектов естественных монополий, «имея в виду безусловное финансовое обеспечение проектов, согласованных актами правительства и указом президента от 16 января 2017 года».

Предложение по дивидендам РЖД ранее уже было сформулировано в протоколе заседания президентской комиссии по ТЭК. В целях развития железнодорожной инфраструктуры правительство может разрешить РЖД до 2025 года не платить дивиденды по обыкновенным акциям, сохранив выплаты только по привилегированным бумагам. В 2017 году компания выплатила по обыкновенным 8,750 млрд руб., а по префам — 5 млн руб. Сэкономленные деньги в размере дивидендов, которые должны выплачиваться на обыкновенные акции, монополия сможет направить на финансирование инвестиционных программ.



Обсуждение возможного изменения подхода «Газпрома» к дивидендным выплатам будет проходить в рамках анализа выплат и других инфраструктурных монополий, включая РЖД, «Россети» и «Транснефть», часть дивидендных выплат которых также может быть перенаправлена на финансирование инфраструктурных проектов, одобренных правительством уже с 2019 года.

«Коммерсантъ» 29 августа написал со ссылкой на протокол совещания у Козака и Акимова, что инициатива может коснуться дивидендов РЖД, «Транснефти» и «Россетей», задействованных в финансировании инфраструктурных проектов в угольной отрасли. О том, что обсуждение может затронуть дивидендную политику «Газпрома», ранее не сообщалось.

Собеседник РБК в правительстве отметил, что направление дивидендов на финансирование инвестпрограмм в первую очередь может коснуться компаний, задействованных в реализации инфраструктурных проектов для угольной отрасли. Но компании, которые не имеют к ним отношения, могут привлечь к финансированию части проектов из майского указа президента. К тому же, по его словам, у«Газпрома» есть планы по обновлению магистральных газопроводов, которые потребуют инвестиций. «Но решение пока не принято и находится в проработке», — подчеркнул источник РБК.

Представители Минтранса и Минэнерго подтвердили получение протокола совещания и сказали, что поручения из него прорабатываются. Представители Минэкономразвития и Минфина на запрос не ответили. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус от комментариев отказался. Также поступил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Источник РБК в Минэкономразвития говорит, что ведомство поддерживает выплату дивидендов инфраструктурных монополий в полном объеме. «По крайней мере до тех пор, пока компания может привлекать заемные средства», — уточнил он. Источник РБК в «Газпроме» сказал, что компания направила в Минэкономразвития необходимую информацию об инвестпланах на 2019 год и далее, но предложений о снижении или отмене дивидендов в пользу инвестиций от ведомств или правительства в компанию не поступало.

Инвестиции и дивиденды «Газпрома» Общий объем освоения инвестиций группы «Газпром» в 2018 году, согласно инвестпрограмме, по газовым, нефтяным, электрогенерирующим и теплогенерирующим активам увеличился до 2,057 трлн с 2,012 трлн руб. Об этом говорится в отчете газового холдинга по МСФО. Основные затраты идут на строительство экспортных газопроводов, включая «Турецкий поток» и «Силу Сибири», в разработку месторождений из ресурсной базы проектов, включая Чаяндинское месторождение, и модернизацию газопроводов. Дивиденды монополии за 2017 год составили 190 млрд руб., или 8,04 руб. за акцию, не ниже уровня 2016 года (26,6% прибыли МСФО за 2017 год). Минфин ранее рекомендовал направить на дивиденды госкомпаниям не менее 50% прибыли по МСФО, но по директиве правительства для «Газпрома» было сделано исключение. В ноябре 2017 года предправления компании Алексей Миллер говорил, что в 2019 году «Газпром» планирует инвестиции в размере 1,4 трлн руб.

Доля миноритариев

Миноритарные акционеры «Газпрома» в совокупности владеют около 49,8% акций монополии. На держателей депозитарных расписок приходится 25,2% бумаг. Среди крупных иностранных владельцев акций «Газпрома» — фонды Vanguard, PIMCO, JP Morgan, Lazard, Templeton и других финансовых групп.

Бумаги «Газпрома» являются одними из самых ликвидных на российском рынке акций. Вес монополии в расчете индекса РТС — почти 17%. Бумаги «Россетей» и «Транснефти» в расчет индекса не входят. А единственным акционером РЖД является государство.

Аналитик «Брокеркредитсервиса» Кирилл Таченников уверен, что в случае снижения дивидендов «Газпрома» в пользу инвестпрограммы реакция рынка будет негативной.

«С инвестиционной точки зрения одобрение такого решения было бы нерациональным и неожиданным. Стабильные дивиденды для «Газпрома» были одним из основных драйверов (роста капитализации) последних лет. У компании хватает ресурсов на инвестиции и дивиденды. Причем крупные инвестиции предусмотрены на ближайшие два года, а затем рынок ждет снижение капвложений компании после завершения строительства ряда газопроводов», — отметил аналитик.​

Александр Бранис, член совета директоров Ассоциации профессиональных инвесторов, директор Prosperity Capital Management, не верит, что государство пойдет на снижение дивидендов «Газпрома» в пользу инвестиций. Он напомнил, что в последние годы Минфин добивается роста дивидендов госкомпаний до 50% от МСФО.

«Денежный поток «Газпрома» позволяет ему и инвестировать, и платить дивиденды, кроме того, можно прибегнуть к заимствованиям. Я прогнозирую, что реакция ведомств будет отрицательна и решение не будет принято», — сказал он РБК.