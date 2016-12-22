Путин назвал торговую войну США с Китаем «окном возможностей» для России

Торговая война США с Китаем создает «окно возможностей» для развития экономики России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!», передает корреспондент РБК.

«США поставляли [товары] в огромных количествах, теперь мы будем поставлять. Договорились с китайскими друзьями, что будем поставлять мясо птицы, еще какие-то дополнительные товары», — пояснил Путин.

Путин отметил, что, по оценкам Всемирной торговой организации, из-за взаимных ограничительных мер, введенных за последнее время странами G20, мировая торговля сократилась почти на $500 млрд. В том числе на данную статистику повлияла и торговая война между США и Китаем.

Президент России выразил недоумение, что США отказываются от огромного рынка сбыта товаров. По мнению Путина, для позитивного результата в экономике и торговле странам необходимо искать совместные сферы деятельности, а не пытаться нанести друг другу ущерб.

В 2018 году Вашингтон несколько раз вводил пошлины против Китая. Пекин отвечал аналогичными действиями. Так, 24 сентября вступили в силу новые таможенные пошлины США: для товаров из Китая введена тарифная ставка 10% на сумму $200 млрд. Китай в ответ ввел пошлины от 5 до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд.