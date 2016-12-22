Минфин не выполнит уточненный план по ОФЗ на 2018 год

Министерство финансов России не выполнит уточненный план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2018 году. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Мы, конечно, не выполним план по размещению ОФЗ изначальный, но последние аукционы показывали устойчивый спрос на наши бумаги, размещаемые на внутреннем рынке», — сказал министр. Силуанов добавил, что среди инвесторов в эти бумаги есть значительное число иностранцев.

«В нашем последнем размещении в еврооблигации 75% — иностранные инвесторы, и если говорить о наших финансовых размещениях, то тоже достаточно большой процент — более трети это финансовые инвесторы из зарубежных стран», — сказал он.

21 ноября Минфин полностью разместил на аукционе два выпуска облигаций федерального займа на сумму 10 млрд руб. каждый. Спрос на бумаги с погашением в феврале 2024 года составил 25,57 млрд руб. с доходностью 8,62% годовых. Доходность ОФЗ с погашением в декабре 2021 года составила 8,35% годовых, а спрос на бумаги — 25,5 млрд руб.

14 ноября Минфин также полностью разместил два выпуска на 10 млрд руб. По мнению аналитиков, этому помогло сообщение о том, что конгресс США не успеет утвердить законопроект о новых санкциях против России до Рождества.