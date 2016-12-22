Минфин полностью разместил ОФЗ на фоне данных об отсрочке новых санкций

Минфин впервые за месяц полностью разместил заявленный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) — два выпуска на 10 млрд руб. Размещению госдолга помогла информация о том, что решение о новых санкциях США против России отложено

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минфин в ходе аукциона 14 ноября разместил весь запланированный объем долга — два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на 5 млрд руб. каждый. Объем спроса на бумаги первого выпуска с погашением в ноябре 2022 года ​составил 12,2 млрд руб., на выпуск с погашением в декабре 2021 года — 15,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность более длинных бумаг (с плавающим купоном) составила 7,86% годовых, более коротких — 8,43%. Размещение прошло без премии.

Сегодня впервые с 22 октября средние доходности ОФЗ начали снижаться — до 8,74%, свидетельствуют показатели индекса гособлигаций RGBI. В последние 20 дней они, наоборот, росли на негативной санкционной риторике из США с 8,44 до 8,89% (на 13 ноября).

Размещению госдолга помогло сегодняшнее сообщение Bloomberg о том, что конгресс США не успеет утвердить законопроект о новых санкциях в отношении России до Рождества, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. До этого принятие новых санкций против госбанков и госдолга России ожидалось в ноябре.

Также сильно улучшила настроение инвесторов информация, что ОПЕК+ планирует сократить добычу нефти в 2019 году, говорит Антон Покатович. «Но и без этих факторов Минфин смог бы полностью разместить оба выпуска за счет маленького объема коротких трехлетних бумаг и бумаг с плавающим купоном», — считает аналитик.

Последний раз Минфину удалось разместить заявленные ОФЗ полностью почти месяц назад — 17 октября — также объемом 10 млрд руб. Доходность бумаг с погашением в конце февраля 2024 года тогда составила 8,41%. Минфин в октябре вернулся к размещению долга, после того как четыре раза подряд отменял аукционы в сентябре. Решения принимались для дальнейшей стабилизации ситуации на рынке.

Всего в четвертом квартале Минфин планирует занять на рынке 310 млрд руб., в том числе 125 млрд руб. через размещение ОФЗ на срок до пяти лет включительно, 110 млрд руб. — с погашением через пять-десять лет и 75 млрд руб. со сроком от десяти лет. В третьем квартале на фоне волатильности на долговом и валютном рынках Минфину удалось занять только 201 млрд из запланированных 450 млрд руб.