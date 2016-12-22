ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,07 66,47 EUR Нал. 77,26 75,22 USD Бирж. 67,29 -0,84 EUR Бирж. 75,96 -0,91 USD ЦБ. 68,00 +0,32 EUR ЦБ. 76,76 +0,68 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 5969,00 -519,00 IMOEX 2378,59 +0,15% RTSI 1117,26 +1,56% Brent 67,34 +0,81% DJIA 25136,86 -0,59% Nasdaq 7159,52 -0,57%
Минфин полностью разместил ОФЗ на фоне данных об отсрочке новых санкций
Лента новостей
Финская компания представила кнопочный Nokia 160 21:17, Технологии и медиа В Киеве опровергли крики Порошенко в телефонном разговоре с главой УПЦ МП 21:09, Политика Ректор МГУ попросил увеличить бюджет антидопинговой лаборатории 21:09, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 21:08, РБК и Schneider Electric Минфин полностью разместил ОФЗ на фоне данных об отсрочке новых санкций 20:49, Финансы SANA сообщило об ударах коалиции США кассетными бомбами в Сирии 20:47, Политика СМИ анонсировали начало братьями Березуцкими тренерской карьеры 20:30, Спорт Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 20:26, РБК и Мир После проверки уволился глава «дочки» «Роскосмоса» 20:17, Бизнес На Украине проверят канал NewsOne из-за показа карты с российским Крымом 20:10, Политика Перед крушением вертолет хозяина «Лестер Сити» перестал слушаться пилота 20:00, Общество Курс биткоина опустился до $6,05 тыс. 19:37, Крипто Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 19:36, РБК и Thomson Reuters ЦБ назначил руководителя службы текущего банковского надзора 19:29, Финансы РФС оштрафовал Федуна за оскорбления болельщиков в его же адрес 19:24, Спорт Вслед за Либерманом израильское правительство покинет еще один министр 19:23, Политика «Аэрофлот» рассказал о планах ввести биометрический контроль в аэропортах 18:58, Бизнес Обвиняемый в госизмене ученый отказался от сделки со следствием 18:55, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 18:46, РБК и Toyo Мамаев рассказал об иконостасе в своей камере в СИЗО 18:43, Общество 15 часов на одном заряде: компактный ноутбук для долгих поездок 18:43, РБК и Lenovo Bank of America запатентовал систему хранения криптовалют 18:40, Крипто Золотая миля: самые дорогие улицы мира 18:37, Фотогалерея  Столешников переулок опустился в рейтинге самых дорогих улиц мира 18:36, Бизнес Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум 18:35, Технологии и медиа Фонд Сбербанка и экс-глава Disney вложились в стартап по анализу эмоций 18:30, Бизнес Сотрудники ФСБ пришли с обысками в петербургский «Горэлектротранс» 18:21, Общество Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 18:21, РБК и Открытие
Минфин полностью разместил ОФЗ на фоне данных об отсрочке новых санкций
Финансы, 20:49
0
Минфин полностью разместил ОФЗ на фоне данных об отсрочке новых санкций
Минфин впервые за месяц полностью разместил заявленный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) — два выпуска на 10 млрд руб. Размещению госдолга помогла информация о том, что решение о новых санкциях США против России отложено
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минфин в ходе аукциона 14 ноября разместил весь запланированный объем долга — два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на 5 млрд руб. каждый. Объем спроса на бумаги первого выпуска с погашением в ноябре 2022 года ​составил 12,2 млрд руб., на выпуск с погашением в декабре 2021 года — 15,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность более длинных бумаг (с плавающим купоном) составила 7,86% годовых, более коротких — 8,43%. Размещение прошло без премии.

Сегодня впервые с 22 октября средние доходности ОФЗ начали снижаться — до 8,74%, свидетельствуют показатели индекса гособлигаций RGBI. В последние 20 дней они, наоборот, росли на негативной санкционной риторике из США с 8,44 до 8,89% (на 13 ноября).

Bloomberg сообщил о возможной отсрочке санкций США против России
Политика

Размещению госдолга помогло сегодняшнее сообщение Bloomberg о том, что конгресс США не успеет утвердить законопроект о новых санкциях в отношении России до Рождества, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. До этого принятие новых санкций против госбанков и госдолга России ожидалось в ноябре.

Также сильно улучшила настроение инвесторов информация, что ОПЕК+ планирует сократить добычу нефти в 2019 году, говорит Антон Покатович. «Но и без этих факторов Минфин смог бы полностью разместить оба выпуска за счет маленького объема коротких трехлетних бумаг и бумаг с плавающим купоном», — считает аналитик.

Последний раз Минфину удалось разместить заявленные ОФЗ полностью почти месяц назад — 17 октября — также объемом 10 млрд руб. Доходность бумаг с погашением в конце февраля 2024 года тогда составила 8,41%. Минфин в октябре вернулся к размещению долга, после того как четыре раза подряд отменял аукционы в сентябре. Решения принимались для дальнейшей стабилизации ситуации на рынке.

Всего в четвертом квартале Минфин планирует занять на рынке 310 млрд руб., в том числе 125 млрд руб. через размещение ОФЗ на срок до пяти лет включительно, 110 млрд руб. — с погашением через пять-десять лет и 75 млрд руб. со сроком от десяти лет. В третьем квартале на фоне волатильности на долговом и валютном рынках Минфину удалось занять только 201 млрд из запланированных 450 млрд руб.

Автор: Анна Михеева.
Теги: Минфин , ОФЗ
Главное
После проверки уволился глава «дочки» «Роскосмоса» Бизнес
Материалы по теме
Минфину не удалось разместить весь объем выпуска ОФЗ Финансы
Иностранные инвесторы за месяц продали ОФЗ на 71 млрд руб. Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter