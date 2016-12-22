«Адмиралтейские верфи» назвали предварительную версию пожара на ледоколе

Пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» в беседе с РБК назвал предварительную версию возникновения пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин». По его словам, возгорание в котельном отделении ледокола произошло в результате нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации.

«В настоящий момент пожар потушен. Площадь возгорания составила не более 100 кв. м. Один пострадавший сотрудник подрядной организации с ожогами рук доставлен в больницу. На предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств происшествия», — сообщил РБК пресс-секретарь.

Ранее в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу заявляли РБК о двух пострадавших при пожаре на ледоколе, один из них отказался от госпитализации. Пожар на судне произошел вечером 27 ноября, при пожаре обгорели кабели, оборудование и обшивка технических помещений на третьей и четвертой палубах ледокола. В ликвидации последствий пожара участвовали 110 человек и 24 единицы техники.

Строительство ледокола «Виктор Черномырдин» длится с октября 2012 года. Сроки завершения не раз переносились, в Минтрансе поясняли, что причиной задержки являются отступления от требования, допущенные при проектировке ледокола. По словам замглавы Минтранса Виктора Олерского, судно должно быть сдано в конце 2018 года, в 2019 году ему предстоят ледовые испытания.