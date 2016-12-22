Порошенко предложил США помощь в расследовании «российского дела»

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу NBC рассказал, что Киев готов предложить США помощь в расследовании дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в Штатах в 2016 году.

По словам Порошенко, украинские власти могут помочь США в расследовании против Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа, который проработал на Украине почти десять лет, занимаясь улучшением имиджа бывшего украинского президента Виктора Януковича и Партии регионов. На вопрос о том, есть ли у Украины доказательства того, что Кремль спонсировал деятельность Манафорта, Порошенко ответил: «Я лично не связан с этим процессом».

Вашингтон обвиняет Манафорта в заговоре против США и заговоре с целью препятствия правосудию, в октябре он согласился признать вину по этим пунктам. В августе присяжные признали Манафорта виновным по восьми пунктам, в том числе в уклонении от налогов, манипуляциях с банковскими счетами и отказе раскрыть счета в иностранных банках.

Спецслужбы США с начала 2017 года проводят расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Трамп не раз отрицал свою связь с российскими властями, называя расследование «охотой на ведьм». В Москве также неоднократно отвергали все обвинения во вмешательстве в выборы в США.