Посольство США дало советы американским туристам на Украине

Посольство США на Украине дало советы американцам, которые планируют в ближайшее время посетить страну: гражданам рекомендуется не посещать районы, в которых ввели военное положение, избегать демонстраций и следовать указаниям правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте посольства.

Американским туристам также рекомендовано ожидать большего числа полицейских на улицах, чем обычно, перекрытия улиц и других ограничений, а также обысков. В посольстве посоветовали гражданам следить за новостями в местных СМИ и уведомлять своих родных и друзей о своем местоположении и безопасности.

На Украине с 28 ноября вводится военное положение в связи с конфликтом в Азовском море, где ранее российские пограничники открыли огонь по трем украинским военным кораблям. В ФСБ России отмечали, что катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» были задержаны за нарушение границы. Корабли задержали и доставили в порт Керчи, 12 из 24 моряков были арестованы.