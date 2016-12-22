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Минэкономразвития назначило нового директора Кадастровой палаты
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Минэкономразвития назначило нового директора Кадастровой палаты
Политика, 22:49
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Минэкономразвития назначило нового директора Кадастровой палаты

Директором Кадастровой палаты Росреестра стал Парвиз Тухтасунов, об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в РБК.

Согласно приказу Министерства экономического развития, Тухтасунов будет отвечать за развитие всех госуслуг Росреестра, оказываемых в Сети. Также министерство поручило Тухтасунову сделать Кадастровую палату «одной из ведущих сервисных компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в госсекторе».

В пресс-релизе отмечается, что Тухтасунов на протяжении последних двух лет реализовал ряд проектов Росреестра в области информационных технологий, таких как «3D-кадастр» и «Фабрика электронных регистраций».

Под руководством Тухтасунова был реализован совместный проект Росреестра и Сбербанка по подаче документов на регистрацию прав в офисах банков или застройщиков при оформлении недвижимости без посещения Росреестра. Кроме того, Тухтасунов запустил проект по применению блокчейн-технологий при регистрации договоров долевого участия в Ленинградской области.

Тухтасунов — уроженец Таджикистана, окончил Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова, Открытый институт и Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. До 2016 года работал в различных коммерческих структурах, затем занял пост замдиректора Россельхозмониторинга. До ноября 2018 года работал советником руководителя Росреестра.

Теги: Минэкономразвития , Кадастровая палата
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