«Адмиралтейские верфи» прокомментировали пожар на ледоколе в Петербурге

Причину пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге установит специальная комиссия, рассказал РБК пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей».

«Причина возгорания будет выясняться позднее. Будет создана специальная комиссия, которая займется выяснением причин ЧП», — заявил пресс-секретарь. Он добавил, что у него нет информации о пострадавших и погибших в результате возгорания.

Ранее в МЧС сообщили, что при пожаре на «Викторе Черномырдине» пострадали два человека. «Один из пострадавших был отправлен в больницу, второй после осмотра медиками от госпитализации отказался», — рассказали в пресс-службе регионального управления министерства.

В ведомстве уточнили, что в 21:10 возгорание было локализовано на площади 300 кв. м. По данным ведомства, горели третья и четвертая палубы ледокола. В результате пожара обгорели кабели, оборудование, обшивка технических помещений.

Пожар тушили 110 человек и 24 единицы техники. По данным источника «Интерфакса», возгорание могло начаться из-за короткого замыкания. В штабе пожаротушения заявили агентству, что огонь затронул кабели на ледоколе.

Ледокол «Виктор Черномырдин» начали строить в октябре 2012 года. Изначально планировалась, что строительство завершится в 2015-м, но сроки неоднократно переносили. В Минтрансе объясняли задержку тем, что ледокол спроектировали с отступлениями от требований, указанных в контрактной документации.

Замглавы Минтранса Виктор Олерский говорил, что окончательно достроить судно планируют к концу 2018-го, а в следующем году его должны отправить на ледовые испытания.