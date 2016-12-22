Обвиняемого в подрыве автобуса «Боруссии» приговорили к 14 годам тюрьмы

Суд в Дортмунде приговорил гражданина Германии российского происхождения Сергея В., обвиняемого в нападении на автобус местного ФК «Боруссия» к 14 годам тюрьмы. Об этом сообщает DPA.

Как уточняет Zeit, суд признал его виновным в подрыве трех самодельных бомб и покушении на убийство 28 человек.

Осужденному 28 лет, он имеет российское и немецкое гражданство. В последние годы осужденный проживал в Тюбингене.

Взрывы у автобуса «Боруссии» произошли 11 апреля 2017 года перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов. В результате пострадал защитник Марк Батра. 21 апреля 2017 года в связи с произошедшим был задержан Сергей В. Федеральная прокуратура Германии установила, что мужчина рассчитывал на обрушение акций футбольного клуба после атаки и планировал заработать на этом с помощью опционов. По данным ведомства, в день атаки Сергей В. купил 15 тыс. пут-опционов на акции Borussia Dortmund GmbH — единственного в Германии футбольного клуба, чьи бумаги торгуются на бирже. В январе мужчина признал вину.