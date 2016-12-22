В ФРГ обвиняемый в подрыве автобуса «Боруссии» россиянин признал вину

Обвиняемый в подрыве автобуса футбольной команды «Боруссия» Сергей В. дал признательные показания в Дортмундском суде. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, обвиняемый признал факт создания бомбы, но отрицает покушение на жизнь 28 спортсменов.

«Я глубоко сожалею о своем поведении», — сказал Сергей. По его словам, он намеренно установил взрывчатку у автобуса так, чтобы она «не нанесла никому вреда». При этом адвокат обвиняемого настаивает, что подрыв не был целенаправленной атакой.

«В конце концов, только два из сотни металлических фрагментов проникли в транспортное средство. А автобус ведь немаленький», — считает адвокат.

Сергей В. обладает двойным гражданством России и Германии. ​Расследование против него вело Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA).

Взрыв у автобуса «Боруссии» прогремел 11 апреля перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако». В результате ранения получил защитник «Боруссии» Марк Бартра. Следователи исключили версию того, что подрыв автобуса был терактом, полагая, что организатор взрыва хотел заработать на падении стоимости акций футбольного клуба, купив заранее пут-опционы на акции Borussia Dortmund GmbH.