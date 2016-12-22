Минпромторг поддержал мораторий на правку закона о торговле

Минпромторг согласился с позицией представителей бизнеса и поддержал мораторий на дальнейшее ужесточение законодательства о регулировании торговых сетей, говорится в поступившем в РБК комментарии замглавы министерства Виктора Евтухова.

По словам замминистра, это решение обусловлено необходимостью оценить результаты изменений закона, принятых в 2016-м году, а также законопроекта о запрете ретейлерам возвращать поставщикам непроданные товары.

«Наконец, третье, и, наверное, главное соображение — бизнес не может нормально работать в условиях постоянно меняющихся правил», — сказал Евтухов. Он добавил, что торговля — рыночная отрасль, «не получающая ни копейки государственных субсидий». И если государство ее не поддерживает, то «хотя бы мешать ей не нужно».

В 2016-м Госдума приняла поправки в законодательство, по которым размер вознаграждения, которое ретейлеры могут получить от поставщиков, был ограничен 5% цены товара. В октябре текущего года в Думу внесли закон, запрещающий возвращать поставщикам непроданные товары со сроком годности до 20 дней.