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Распадская ₽160 (+27,49%) прогноз Открытие Брокер к 26.11.19 Купить
Apple $194 (+11,45%) прогноз БКС к 21.02.19 Купить
Micron $43 (+20,18%) прогноз БКС к 23.11.19 Купить
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Бизнес , 18:39
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Минпромторг поддержал мораторий на правку закона о торговле

Минпромторг согласился с позицией представителей бизнеса и поддержал мораторий на дальнейшее ужесточение законодательства о регулировании торговых сетей, говорится в поступившем в РБК комментарии замглавы министерства Виктора Евтухова.

По словам замминистра, это решение обусловлено необходимостью оценить результаты изменений закона, принятых в 2016-м году, а также законопроекта о запрете ретейлерам возвращать поставщикам непроданные товары.

«Наконец, третье, и, наверное, главное соображение — бизнес не может нормально работать в условиях постоянно меняющихся правил», — сказал Евтухов. Он добавил, что торговля — рыночная отрасль, «не получающая ни копейки государственных субсидий». И если государство ее не поддерживает, то «хотя бы мешать ей не нужно».

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В 2016-м Госдума приняла поправки в законодательство, по которым размер вознаграждения, которое ретейлеры могут получить от поставщиков, был ограничен 5% цены товара. В октябре текущего года в Думу внесли закон, запрещающий возвращать поставщикам непроданные товары со сроком годности до 20 дней.

Накануне, 26 ноября, представители крупнейших розничных торговых сетей провели совещание с вице-премьером Дмитрием Козаком, где попросили в течение одного или двух лет не вносить изменения в закон «О торговле».

Теги: Минпромторг, мораторий
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