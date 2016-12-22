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Козак призвал «не скатиться» до уровня СССР в госрегулировании торговли
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Козак призвал «не скатиться» до уровня СССР в госрегулировании торговли
Экономика, 00:50
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Козак призвал «не скатиться» до уровня СССР в госрегулировании торговли

Вице-премьер Дмитрий Козак на встрече с представителями ретейлеров заявил, что государственное регулирование сферы торговли не должно возвращаться на существовавший во времена СССР уровень, передает «РИА Новости».

«Важно нам не скатиться до того регулирования, которое было во времена Советского Союза», — сказал он, отметив, что многие явления общественной жизни развиваются «по закону маятника — то полная свобода, то опять полная несвобода».

Государство, по его мнению, должно охранять права потребителей. При этом, как отметил Козак, необходимо найти разумный баланс интересов медлу производителями товаров и продавцами, а также между сферой торговли и покупателями.

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По словам вице-премьера, в этом вопросе важно действовать очень аккуратно и оценивать все последствия. «Государственное управление — это искусство предвидения, мы должны каждый шаг выверять, чтобы понимать, какие позитивные явления возникнут после такого регулирования, а какие — негативные», — заключил он.

В прошедшей в понедельник, 26 ноября, встрече с Козаком принял участие председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Сергей Беляков. Кроме того, на встрече присутствовал главный исполнительный директор X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») Игорь Шехтерман, гендиректор гипермаркетов «Лента» Ян Дюннинг, генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, президент группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован и другие руководители ведущих торговых сетей России.

Теги: Дмитрий Козак , государственное регулирование , торговля
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