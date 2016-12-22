ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,05 66,13 EUR Нал. 77,19 75,15 USD Бирж. 67,23 +1,04 EUR Бирж. 76,18 +1,13 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3905,10 -42,30 IMOEX 2308,50 -1,47% RTSI 1084,17 -2,64% Brent 60,77 +3,35% DJIA 24599,01 +1,29% Nasdaq 7061,65 +1,77%
Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле»
Лента новостей
Верховная Рада одобрила введение на Украине военного положения 22:37, Политика Порошенко покинул Раду без выступления о военном положении 22:32, Политика Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле» 22:23, Бизнес Россия в ОБСЕ заявила о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе 22:21, Политика ФСБ показала допрос задержанных в Керченском проливе сотрудников СБУ 22:08, Политика Командная работа: семиместный минивэн для бизнеса на колесах 21:49, РБК и Volkswagen СМИ узнали о желании Венгера возобновить карьеру тренера в «Баварии» 21:47, Спорт ФСБ заявила об угрозах оружием от украинских катеров в Керченском проливе 21:45, Политика ФСБ заявила о присутствии сотрудников СБУ на катерах в Керченском проливе 21:42, Политика Бизнесмены подали в Минфин заявки на проекты стоимостью 14,5 трлн руб. 21:41, Бизнес Битва дизайнеров: кто оформил квартиру лучше 21:40, РБК и Экспострой на Нахимовском СМИ узнали о пролете Су-24 над кораблем бельгийских ВМС на Балтике 21:39, Политика «Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже 21:17, Бизнес Представитель Бертолуччи рассказала о болезни режиссера 21:15, Общество Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 21:03, РБК и FW Raiffeisen Лидеру секты «бога Кузи» сократили реальный срок заключения 20:57, Общество В «черную пятницу» россияне потратили в онлайн-магазинах втрое больше 20:47, Бизнес Климкин назвал формальностью дипломатические отношения России и Украины 20:37, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 20:35, РБК и Thomson Reuters Глава НАТО указал России на последствия ее действий в Керченском проливе 20:33, Политика Россия объяснила в Совбезе ООН свои действия в Керченском проливе 20:32, Политика Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд 20:24, Финансы Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая 20:10, Бизнес Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 19:59, РБК и Toyo Заказавшего банкеты на ₽1 млн якутского чиновника решили уволить 19:56, Общество Почему у России и Украины возник конфликт в Азовском море 19:54, Политика МИД счел Украину ответственной за последствия конфликта в Азовском море 19:52, Политика Берлин предложил французско-немецкое посредничество в конфликте на Азове 19:50, Политика
Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле»
Бизнес, 22:23
0
Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле»
Правительство рассмотрит вопрос о моратории на изменение закона «О торговле». Такое предложение внесли ретейлеры на первой отраслевой встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком. Кроме того, сети хотят больше саморегулирования
Дмитрий Козак (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком. В числе участников первой «торговой» встречи с вице-премьером — главы X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «М.Видео-Эльдорадо», «Магнита» и другие. Один из собеседников РБК напомнил, что закон «О торговле» сейчас проходит оценку фактического воздействия — Минэкономразвития проверит этот и еще 28 действующих нормативно-правовых актов на предмет их влияния на бизнес-климат. Результаты министерство должно представить в феврале 2019-го. Анализируемые законы должны были обеспечить конкуренцию и прозрачность рынка и защитить интересы российских производителей, однако на деле, как указывалось в плане проверки министерства, создают сложности для участников рынка.

Как сообщила РБК глава «Магнита» Ольга Наумова, введение моратория позволит отрасли, во-первых, адаптироваться уже к введенным изменениям, а также более комплексно и эффективно проработать возможные дальнейшие изменения. По ее словам, логичным развитием отрасли должно стать саморегулирование — например, в формате создания совета рынка. Сейчас, НП «Совет рынка» действует, например, в энергетике: ​в его набсовет входят представители потребителей, всех компаний, участвующих в производстве, распределении и сбыте электроэнергии, а также регулятор. ​

Несмотря на просьбу о моратории, сети выступали с инициативами все-таки изменить некоторые положения действующего законодательства. На совещании также обсуждалось проведение оценки фактического воздействия принятых в январе 2017 года поправок в закон «О торговле», в частности об ограничении размера ретро-бонуса до 5%: предлагается вывести логистику из-под действия этой нормы, рассказал РБК директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Станислав Наумов. По его словам, также оценке фактического воздействия подвергнут так называемый закон о возвратах: участники встречи выразили сомнения в его полезности в том числе и для поставщиков.

Как отметил один из участников совещания, X5 Retail Group также предложила снять антимонопольные ограничения на максимально занимаемую розничной компанией долю в 25% для населеннных пунктов.

Все предложения торговых сетей найдут свое отражение в протокольных решениях, заявил РБК представитель замглавы правительства Илья Джус. Стороны договорились создать рабочую группу под руководством замглавы Минпромторга Виктора Евтухова по рассмотрению предложений ретейла в сфере нормотворчества. На встрече, по словам Джуса, действительно обсуждалась одна из главных инициатив сетей — введение моратория на изменения законодательства о торговле: с точки зрения стабильности правил игры в отрасли и оценки фактического воздействия уже принятых изменений в закон «О торговле».

Как рассказывает Станислав Наумов​, до конца марта 2019-го новая рабочая группа должна будет подготовить видение проекта организационной структуры «розничного» СРО — до этого момента ожидается, что правительство не будет поддерживать никаких поправок в закон «О торговле». В совет рынка, по его словам, войдут сенаторы, депутаты, ретейлеры и производители.

Торговля за торговый закон

Закон «О торговле» — первый, который предусматривал рамочное регулирование розницы в России, — был принят в декабре 2009 года. Принятию закона предшествовали несколько лет согласований из-за ведомственных разногласий: в первом чтении закон «приняли по личной просьбе премьера Владимира Путина», но государственно-правовое управление президента и его помощник (в то время) Аркадий Дворкович дали отрицательное заключение, назвав основные положения «сомнительными с правовой точки зрения». Второе чтение переносилось трижды, но в итоге закон был принят. Документ предусматривал регулирование правительством цен и наценок на социально значимые продукты, определял сроки оплаты поставленных товаров (от 10 до 45 календарных дней в зависимости от срока годности), запрещал торговой сети открывать новые магазины, если ее доля в розничном обороте продовольственных товаров превышает четверть. Закон также запретил ретейлерам включать в договор поставок любые вознаграждения от поставщиков, кроме одной объемной скидки в размере максимум 10% от закупочной цены товара. Но закон не оправдал возложенных на него надежд: существенного положительного сдвига в договорных отношениях между ретейлерами и поставщиками не произошло, а участники рынка гибко приспособились к изменениям, оценивал эффект от закона первый проректор ВШЭ Вадим Радаев. После того как государство признало, что закон не сработал, с 2012 года началась работа над поправками, которая длилась несколько лет. В июне 2016 года Госдума приняла поправки в закон о торговле, ограничившие размер вознаграждения, который ретейлеры могут получить от поставщиков, — не более 5% от цены. По замыслу одного из авторов, депутата Ирины Яровой, поправки должны были «защитить отечественного производителя от поборов со стороны торговых сетей». Но часть ретейлеров пыталась уклониться от исполнения закона. Некоторые из них, в частности X5 Retail Group, предлагали поставщикам снизить закупочные цены из-за отказа от ретро-бонуса.

«Важно нам не скатиться до того регулирования, которое было во времена Советского Союза, — заявил в ходе встречи Дмитрий Козак. — В общественной жизни многие явления развиваются по закону маятника: полная свобода и потом опять полная несвобода. Здесь очень важно действовать очень аккуратно, бережно, оценивать все последствия государственного управления. Мы должны каждый шаг выверять, чтобы понимать, какие позитивные явления возникнут после такого регулирования, какие негативные».

О необходимости заморозить закон «О торговле» розничные компании просят не в первый раз. «Необходимо любые новые инициативы заморозить до окончательного анализа и официального разбора последствий принятия закона 2016 года, и приоритет отдать исключительно теме саморегулирования», — отмечал еще в феврале глава московского представительства Metro AG Алексей Григорьев.

Саморегулироваться сети пытаются уже давно. Еще в 2012 году был создан «Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров». Этот свод правил, основанный на «принципах взаимного уважения и добросовестного поведения» участников рынка, подписали крупнейшие отраслевые ассоциации. Фактически на несколько лет кодекс стал дополнением к закону «О торговле». Но в 2016 году часть положений кодекса стала противоречить новым поправкам в закон, и его широкое использование прекратилось.

Авторы: Ольга Дубравицкая, Ирина Парфентьева.
При участии: Елена Сухорукова.
Теги: розничная торговля , Дмитрий Козак , X5 Retail Group , «Магнит»
Главное
Верховная Рада одобрила введение на Украине военного положения Политика
Главное
Верховная Рада одобрила введение на Украине военного положения Политика
Конфликт России и Украины в Керченском проливе. Главное Политика
ФСБ заявила об угрозах оружием от украинских катеров в Керченском проливе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter