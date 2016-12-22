При взрыве в Афганистане погибли трое американских военнослужащих

Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в результате взрыва в афганском городе Газни. Об этом сообщается на сайте миссии НАТО Resolute Support («Решительная поддержка»).

Также пострадал один американец, работающий по контракту. В настоящий момент всем четверым пострадавшим оказывается медицинская помощь. По данным НАТО, взорвалось самодельное взрывное устройство.

В начале ноября в результате нападения в Кабуле погиб американский военный. На него напал военнослужащий национальной обороны или Сил безопасности Афганистана. В конце октября во время атаки боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) пострадал бригадный генерал армии США Джеффри Смайли.