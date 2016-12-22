В Афганистане убили американского военнослужащего

Американский военнослужащий погиб, еще один получил ранение в результате нападения в Кабуле. Об этом сообщается на сайте миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support).

Отмечается, что речь идет о «внутренней атаке» — нападавший был военнослужащим национальной обороны или Сил безопасности Афганистана. По предварительным данным, он был убит другими солдатами афганской армии.

Пострадавший американский военнослужащий находится в стабильном состоянии, он доставлен на авиабазу Баграм. По факту произошедшего ведется расследование.

22 октября в западной афганской провинции Герат был убит чешский военнослужащий миссии НАТО. Еще двое пострадали. Нападение также совершил военный Сил безопасности Афганистана.

В рамках операции «Решительная поддержка» НАТО оказывает небоевую помощь правительственной армии Афганистана.