Американский генерал получил ранение при атаке талибов в Афганистане

Бригадный генерал армии США Джеффри Смайли был ранен во время атаки боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на офис губернатора афганской провинции Кандагар. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя миссии НАТО в Афганистане Гранта Нили.

Смайли курирует военную консультативную миссию НАТО на юге Афганистана. «Я могу подтвердить, что генерал восстанавливается после получения огнестрельного ранения во время атаки в Кандагаре», — сообщил Нили.

Нападение талибов на офис губернатора Кандарага произошло еще 18 октября, тогда погиб начальник полиции провинции и еще одно должностное лицо. Кроме того, были ранен еще один американский военный и гражданский госслужащий. По словам источника CNN, целью атаки был командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер.