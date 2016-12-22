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Владелец «Северстали» стал самым «орденоносным» миллиардером России
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Владелец «Северстали» стал самым «орденоносным» миллиардером России
Бизнес, 09:04
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Владелец «Северстали» стал самым «орденоносным» миллиардером России
Алексей Мордашов — единственный бизнесмен в России, имеющий пять государственных наград. У Алекперова, Богданова, Вексельберга, Рашникова, Скоча и Усманова их по четыре
Алексей Мордашов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Обладателем самого большого числа государственных наград среди российских предпринимателей стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Статистика награждений приведена в исследовании РБК.

Помимо Мордашова (получил пять государственных наград) в топ-5 предпринимателей по числу госнаград входят Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ), Владимир Богданов («Сургутнефтегаз»), Виктор Вексельберг («Ренова») и Виктор Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат) — у них по четыре награды. Столько же у Андрея Скоча (USM Holdings) и Алишера Усманова (USM Holdings).

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Фотогалерея

Как следует из данных исследования РБК, чаще других госнаграды получают бизнесмены с активами в металлургической (более трети от всех отмеченных) или нефтегазовой отрасли (20% от всех награжденных).

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При этом строителям и ретейлерам, а также предпринимателям в области наукоемких технологий награды обычно не достаются: основатели сети «Магнит» Сергей Галицкий и «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман и его партнеры Алексей Кузьмичев и Герман Хан государственных орденов не имеют. Половина российских бизнесменов, чье состояние оценивается в миллиард долларов и более, не имеют государственных наград.

Среди менеджеров госкомпаний больше всего орденов у Сергея Чемезова («Ростех»), он также единственный представитель реального сектора экономики, у кого есть ордена «За заслуги перед Отечеством» от IV до I степени. В 2017 году помимо Чемезова кавалером этого ордена I степени также стал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Автор: Денис Пузырев.
Теги: госнаграды , Алексей Мордашов
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