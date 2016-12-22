Российские беспилотные автомобили получат спецзнак «Автономное вождение»

Беспилотные автомобили оснастят специальным знаком «А» («Автономное вождение») на время эксперимента, который будет проводиться ​на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев, сообщает «РИА Новости».

Он добавил, что прототип знака будет представлен 30 ноября в рамках Urban Mobility Forum. «Этот знак полностью соответствует ГОСТу. Его можно официально использовать на автомобилях с высокой степенью автоматизации», — пояснил Федосеев.

Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане начнется 1 декабря текущего года и продлится до 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление 26 ноября приняло правительство России.

Цель эксперимента — подтвердить, что высокоавтоматизированный транспорт реально эксплуатировать на дорогах общего пользования. Также в ходе него предстоит выработать технические требования к беспилотникам для разработки регламентов и документов по стандартизации.

Провести испытания беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане предложил Минпромторг в начале ноября. По итогам эксперимента ведомство должно разработать требования безопасности, касающиеся этих транспортных средств.