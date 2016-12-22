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Мантуров допустил поддержку промышленности из-за возможных санкций
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Мантуров допустил поддержку промышленности из-за возможных санкций
Экономика, 14:22
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Мантуров допустил поддержку промышленности из-за возможных санкций

В Министерстве промышленности и торговли России допустили разработку новых мер поддержки промышленных предприятий в виду ожидаемых новых санкций со стороны США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра Дениса Мантурова.

«В этой ситуации Минпромторг видит необходимость оказания поддержки компаниям путем обеспечения доступности «дешевых» кредитных средств на осуществление их деятельности», — отметил глава ведомства.

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По его словам, в рамках господдержки Фонд развития промышленности может предоставить льготные займы, процентная ставка по которым составляет от 1 до 5%. Он добавил, что помимо данных мер, в случае введения новых санкций США, министерство совместно с фондом разработает дополнительные механизмы поддержки.

Мантуров заявил, что власти ожидают новую волну санкций, которая может произойти до конца ноября. В рамках очередных ограничительных мер будут запрещены проведения долларовых операций с физическими и с юридическими лицами, попавшими под санкции.

Ранее в российском МИДе заявили, что инцидент в Керченском заливе с участием украинских военных кораблей создает «предлог для наращивания санкций против России». 25 ноября три корабля ВМС Украины без предупреждения зашли в российскую акваторию Черного моря. На требования пограничников из России остановиться украинские корабли не реагировали, в связи с чем по ним был открыт огонь. Несколько украинских моряков получили ранения.

Теги: Денис Мантуров , господдержка предприятий , промышленность , санкции
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