Попавшим под санкции российским банкам разрешили скрывать акционеров

Правительство конкретизировало, в каких именно случаях банки могут не раскрывать информацию о своих акционерах. Центробанку такие организации должны будут мотивированно объяснить, почему они приняли такое решение

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Глава правительства Дмитрий Медведев подписал три постановления, которые направлены на защиту интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, находящихся под иностранными санкциями. Документы размещены на официальном сайте кабмина.

Премьер утвердил право таких банков не раскрывать информацию о своих акционерах (в настоящее время эти корпоративные данные подлежат обязательному раскрытию). При этом организации, скрывающие имена акционеров, должны будут предоставить все данные в Центробанк, а также объяснить, почему они приняли такое решение.

Соответствующие поправки в законодательство были приняты еще в конце 2017 года. Они установили регламент, согласно которому именно правительство имеет право определять случаи, при которых подлежащая раскрытию информация может не раскрываться или раскрываться в ограниченном составе и объеме. Новые изменения расширили список, в каких случаях можно скрывать информацию об акционерах.

Такие действия будут санкционированы, если:

​​санкции введены в отношении банка, а также лиц, под контролем или влиянием которых находятся банки — участники системы страхования вкладов;

в отношении кредитной организации или членов ее совета директоров были введены ограничительные меры.

Третье подписанное Медведевым постановление определяет особенности раскрытия небанковскими кредитными организациями подлежащих огласке данных. Если такая организация, имеющая право на проведение денежных переводов без открытия банковских счетов, находится под санкциями, то она может отказаться от публичного раскрытия данных. То же самое касается и лиц, под значительным влиянием которых находится небанковская кредитная организация.

Аналогичные меры правительство приняло в начале ноября в отношении страховых компаний. Если в отношении их акционеров, членов или участников введены санкции, то такие организации могут отказаться от публичного раскрытия данных о составе и структуре владельцев. Единственное условие — находящийся под ограничениями иностранных государств акционер должен иметь контроль в страховщике или владеть его значительной частью.

В настоящее время под иностранными санкциями находятся: