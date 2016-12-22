Минтранс посоветовал использовать желтую разметку для разделения полос

Минтранс рекомендовал использовать желтую разметку для обозначений линий, разделяющих встречные полосы движения на дорогах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Иннокентия Алафинова губернаторам.

Рекомендации даны в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно письму, желтую разметку рекомендуется использовать на двух- и трехполосных дорогах. Как уточнили в Минтрансе, пункт о желтой разметке предложило Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Подчеркивается, что это является «не обязательным требованием, а рекомендацией».

Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто в разговоре с РБК указал, что у желтой разметки лучше видимость, в некоторых регионах России уже пробовали ее вводить. «В качестве эксперимента некоторое время назад в некоторых регионах уже наносилась желтая разметка. Это делалось с тем, чтобы в зимнее время, когда выпал легкий снег, разметка была лучше видна», — отметил он.

По словам эксперта, желтая разметка действительно более заметна для водителей. Моржаретто подчеркнул, что эксперимент с желтой разметкой проводился в том числе в Мурманской области. «Речь не идет о том, что вся разметка будет желтой. У нас есть стандарты по очистке дорог, и пока не успели расчистить снова, желтая разметка при небольшом слое снега лучше видна», — добавил он.

С конца апреля в России официально ввели новую желтую разметку на перекрестках («вафельница», «вафельная разметка»). На дорогах также появился предупреждающий дорожный знак «Участок перекрестка». «Вафельная разметка» является зоной, куда нельзя выезжать во время затора даже при зеленом сигнале светофора, при этом на ней можно совершать маневры.