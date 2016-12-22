Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Казани

Самолет Embraer-190 авиакомпании Ikar Airlines (Pegas Fly), выполнявший рейс из Орска в Москву, совершил вынужденную посадку из-за некорректной индикации топлива. Об этом РБК сообщила помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.

По данным транспортной прокуратуры, самолет сел в международном аэропорту Казани 27 ноября в 04:54 мск. На борту находились 76 пассажиров и пять членов экипажа.

В настоящий момент пассажиры зарегистрированы на рейс авиакомпании S7 на 09:40 мск, самолет направится в столичный аэропорт Домодедово. Изначально пассажиры должны были приземлиться в московском аэропорту Шереметьево.