В аэропорту Краснодара совершил аварийную посадку легкий самолет

В краснодарском аэропорту совершил аварийную посадку легкий самолет Diamond, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня, 20 ноября, в 11:48 в Международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку четырехместный двухдвигательный самолет Diamond.

Посадка прошла благополучно», — говорится в сообщении

На борту находились два члена экипажа, при сообщении об аварийной посадке в повышенную готовность были приведены экстренные службы аэропорта, уточнил представитель воздушной гавани.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщиал, что совершивший аварийную посадк самолет принадлежит Минобороны, однако в министерстве это сообщение опровергли, заявив, что информация не соответствует действительности

«Никаких инцидентов и аварийных ситуаций с самолетами Министерства обороны РФ 20 ноября не происходило», — сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

Как сказал источник «Интерфакса», самолет принадлежит одной из силовых структур, но не Минобороны.

Компания Diamond Aircraft производит одномоторные и двухмоторные самолеты, которые широко используются в частной авиации, для тренировочных полетов, а также могут быть оборудованы для аэрофото- и видеосъемк и для других целей.