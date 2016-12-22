На границе Украины и Польши протестующие устроили массовую драку

В Волынской области на пункте пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе протестующие владельцы автомобилей с регистрационными номерами Евросоюза зажгли покрышки, после чего между ними и дальнобойщиками произошли столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Государственной фискальной службы Украины Наталью Непряхину.

«На «Ягодине» начинаются столкновения между дальнобойщиками и протестующими. Шины палят», — заявила она.

По словам Непряхиной, на выезде из страны образовалась очередь из грузовых автомобилей (порядка 300 фур). При этом въехать на территорию Украины не могут около 50 грузовиков.

«Очередь стремительно растет. Грузовой — заблокирован полностью. Оформлены только два автобуса с детьми», — уточнила пресс-секретарь.