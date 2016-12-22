Украина усилила меры безопасности на западных границах из-за протестов

Украинские пограничники усилили меры безопасности из-за акции протеста, которую организовали владельцы автомобилей с иностранными номерами на нескольких пунктах пропуска на границах с Польшей и Словакией. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Руководство ведомства в связи со сложившейся ситуацией приняло решение создать ситуативные группы, готовые незамедлительно отреагировать на возможные провокации.

«В настоящее время затруднение движения наблюдается в направлении пунктов пропуска «Устилуг», «Рава-Русская», «Ягодин», «Малый Березный», «Шегини», «Краковец», «Солотвино» и «Угринов», — говорится в сообщении.

В пограничном ведомстве отметили, что в местах большого скопления людей находятся сотрудники полиции.

20 ноября владельцы автомобилей с регистрационными номерами различных европейских государств провели акцию протеста в Киеве и 22 областях Украины. В частности, они перекрыли центр украинской столицы, требуя отменить принятые Верховной радой законопроекты № 8487 и № 8488. Первый — предусматривает снижение акциза за растаможивание автомобиля, второй — усиливает контроль за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией (введены штрафы за нарушение таможенных правил).