Автомобилисты перекрыли центр Киева в знак протеста против новых законов

Владельцы автомобилей с регистрационными номерами различных европейских государств проводят акцию протеста в Киеве и 22 областях Украины. Активисты заблокировали центр украинской столицы, сообщает «УНН».

Организаторами акции, направленной против принятых Верховной радой законопроектов о легализации ввезенных из-за границы подержанных транспортных средств, выступила общественная организация «АвтоЕвроСила».

«Авто с иностранными номерами заблокировали движение общественного транспорта. Введено оперативное положение», — говорится в публикации.

Также «УНН» передает, что владелец автомобиля с иностранными номерами во время акции протеста в Ровенской области, где активисты заблокировали автодорогу Киев — Чоп, пытался наехать на полицейского.

«УНИАН» отмечает, что акция протеста проходит в 56 городах Украины. По предварительным оценкам, участие в акции могут принять более 50 тыс. граждан.

Телеканал «112 Украина» напомнил, что акция протеста проходит из-за принятых 8 ноября Верховной радой законопроектов №8487 и №8488. Первый — предусматривает снижение акциза за растаможивание автомобиля, второй — усиливает контроль за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией (введены штрафы за нарушение таможенных правил). Владельцы автомобилей на еврономерах требуют отмены этих законов.