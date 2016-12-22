Порошенко покинул Раду без выступления о военном положении

Президент Украины Петр Порошенко не выступил в Верховной раде с консультациями о введении в стране военного положения, сообщает УНИАН со ссылкой на вице-спикера Рады Оксану Сыроид.

«Мы хотели пообщаться с президентом, но он сбежал», — сказала она, отметив, что Порошенко был в кабинете председателя Рады Андрея Парубия. При этом он ушел на разговор с президентом Украины, даже не объявив перерыв в заседании.

По ее словам, ряд депутатов требуют внести в указ о военном положении изменения. Она не уточнила, о каких пунктах документа идет речь. УНИАН отмечает, что объявить перерыв требовали Радикальная партия Олега Ляшко и «Батькивщина», возглавляемая Юлией Тимошенко.

Ранее Порошенко предложил с 28 ноября ввести на Украине военное положение сроком на 30 дней. Такую рекомендацию дал Совет нацбезопасности и обороны страны после обстрела и задержания трех украинских кораблей и 24 военных российскими пограничниками. Президент подписал указ о военном положении, но для его принятия необходимо рассмотреть документ в Раде.

25 ноября в ФСБ сообщили, что катера «Бердянск» и «Никополь» вместе с буксиром «Яны Капу» попытались нарушить границу России в районе Керченского пролива, они проигнорировали требование остановиться и не сообщали о своих маневрах заранее, в результате по ним открыли огонь и задержали. В украинских ВМС говорили, что Россию предупреждали о планах пройти через Керченский пролив.

На следующий день в ФСБ сообщили, что среди задержанных украинских моряков есть сотрудники СБУ.