«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже

Нефтяная компания «Роснефть» вместе с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) разработала меры для борьбы с биржевыми спекулянтами, говорится в поступившем в РБК сообщении «Роснефти».

«Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.

В «Роснефти» предлагают повысить ставки денежного обеспечения для трейдеров и увеличить размер неустойки за неисполнение сделок и установить повышенную плату за заявки на покупку конкурса, в результате которых не был заключен договор.

Кроме того, компания считает нужным ввести штрафные санкции за прекращение исполнения биржевого договора по соглашению сторон, а также изменить правила, запрещающие двум категориям участников торгов «осуществлять продажи и перепродажи на базисах производителей».

По мнению «Роснефти» и СПбМТСБ, производителям нефтепродуктов нужно участвовать в торгах на бирже пропорционально их доле в добыче.

19 ноября в компании заявили, что перекупщики нефтепродуктов увеличивают доходы за счет непрозрачных сделок на СПбМТСБ и недобросовестных игроков. В середине ноября «Роснефть» на два дня прекратила торговлю бензином и дизельным топливом на СПбМТСБ. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев тогда сказал РБК, что «Роснефть» «не обязана» продавать топливо перекупщикам.