Представитель Бертолуччи рассказала о болезни режиссера

Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, скончавшийся 26 ноября в возрасте 77 лет, был болен раком, рассказала его представитель Флавия Шиави, пишет The Telegraph.

Она не уточнила, о каком именно онкологическом заболевании идет речь. Ранее сообщалось, что режиссер умер в Риме. Его смерть газета La Repubblica назвала уходом «последнего великого маэстро».

Бертолуччи родился в 1941 году, его отец был кинокритиком и профессором истории искусств. Первые любительские фильмы Бернардо Бертолуччи начал снимать в 1957 году, а в 1962-м закончил работу над своим первым игровым фильмом «​​Костлявая кума».

Он также участвовал в работе над сценарием спагетти-вестерна «Однажды на Диком Западе» Серджио Леоне. Популярность пришла к режиссеру после фильма «Конформист» (1970), а картина «Последнее танго в Париже» (1972) принесла Бертолуччи номинацию на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Однако получил он эту премию только в 1988 году: его фильм «Последний император» завоевал девять «Оскаров», в том числе за режиссуру и лучший адаптированный сценарий.

Одной из последних работ режиссера стал фильм «Мечтатели», снятый в 2003 году.