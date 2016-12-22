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«Я спрятался за кинокамерой»: чем запомнился режиссер Бернардо Бертолуччи
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«Я спрятался за кинокамерой»: чем запомнился режиссер Бернардо Бертолуччи
Общество, 13:30
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«Я спрятался за кинокамерой»: чем запомнился режиссер Бернардо Бертолуччи
В Италии после продолжительной болезни умер автор картин «Конформист», «Последнее танго в Париже», «Мечтатели» и еще более 20 фильмов Бернардо Бертолуччи. Ему было 77 лет. Чем запомнится режиссер — в материале РБК
Юный Бернардо Бертолуччи с отцом. Тревильо, Италия
(Фото: Vittoriano Rastelli / Corbis via Getty Images)

Бернардо Бертолуччи родился в марте 1941 года в Парме. Его мать была учительницей, отец Аттилио Бертолуччи — поэтом и известным кинокритиком. Он часто брал с собой детей на съемки и уже в 1957 году Бертолуччи, будучи студентом философского факультета в Римском университете, начал пробовать себя в режиссуре, сняв на 16-миллиметровую пленку любительские фильмы «Канатная дорога» и «Смерть свиньи» (1958). В 1961 году он стал ассистентом Пьера-Паоло  Пазолини на съемках фильма «Аккатоне»

Фото: Jack Robinson / Hulton Archive / Getty Images

В 1962 году Бертолуччи бросил университет и снял свой первый игровой фильм «Костлявая кума» — историю о расследовании убийства немолодой проститутки. В 1971 году вышел фильм «Перед революцией», снятый еще в 1964 году по собственному сценарию под влиянием кинорежиссера Жана-Люка Годара, стоявшего у истоков французской «новой волны» в кинематографе. «Я думал, что весь кинематограф разделен на кино до Годара и после. Это как Старый и Новый завет», — вспоминал режиссер позднее. Фильм предвосхитил молодежные протесты 1968 года.

Между выходами этих лент Бертолуччи много работал: выпустил книгу стихов «В поисках загадки», за которую получил литературную премию, снял документальный фильм «Нефтепровод» и игровую «Любовь и ярость». В 1968 году вышел фильм «Партнер» по повести Достоевского «Двойник», а в 1969-м — «Стратегия паука» по мотивам рассказов Борхеса

Во время съемок фильма «Конформист»
(Фото: Paramount Pictures)

Бертолуччи принимал активное участие в студенческих волнениях 1968 года. По его словам, это была революция, важная для него лично. «Я хотел, чтобы мир изменился для меня. Я обнаружил в политической революции личностный уровень», — говорил режиссер. В 1969-м он вступил в Коммунистическую партию Италии. В это врмя он работал над фильмом, который принес ему всемирную известность.

«Конформист» (1970), снятый по повести коммуниста Альберто Моравиа, рассказывает об истоках фашизма с фрейдистской точки зрения. Фильм получил приз журналистского сообщества на Берлинском кинофестивале, а в 1971 году удостоился национальной итальянской кинопремии «Давид ди Донателло» как лучший фильм года и номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Работа оператора Витторио Стораро была признана одной из вершин цветной кинематографии. «Конформист» — это рассказ обо мне и Годаре. Марчелло (главный герой фильма. — РБК) — это я, создатель фашистских фильмов [Годар обвинял всех, работающих на публику, в заигрывании с фашизмом], и я хочу убить Годара — революционера и своего учителя», — говорил Бертолуччи. Годар ничего не сказал Бертолуччи о картине, но вручил ему записку с портретом Мао и призывом бороться с индивидуализмом и капитализмом, чем разочаровал режиссера

Мария Шнайдер, Марлон Брандо и Бернардо Бертолуччи во время съемок фильма «Последнее танго в Париже», 1973 год
(Фото: Keystone / Getty Images)

После выхода «Конформиста» за Бертолуччи закрепилась слава одного из ведущих режиссеров современности. Благодаря известности в США он пригласил в свою следующую картину — эротическую драму «Последнее танго в Париже» — Марлона Брандо. Фильм получил две номинации на «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру. Исполнители главных ролей — Брандо и Мария Шнайдер — негативно отзывались о съемочном процессе. Актрису, например, как позже рассказывал сам Бертолуччи, не предупредили о деталях одной из ключевых сцен фильма с изнасилованием, чтобы ее реакция была правдоподобной. Шнайдер заявляла, что из-за этого действительно чувствовала себяизнасилованной. Фильм был запрещен к показу в Италии, Португалии, Сингапуре, Новой Зеландии и Южной Корее

Фото: John Barr / Liaison / Getty Images

В конце 80-х Бертолуччи переехал в Великобританию. Там он снял картину «Последний император», получившую девять номинаций на «Оскар» и две награды (за лучший фильм и адаптированный сценарий), четыре номинации на «Золотой глобус» и премию «Сезар». «Последний император» стал первым иностранным фильмом с 1949 года, снятым при поддержке китайского правительства. На его съемки ушло три года. В 1993 году прошла премьера новой исторической картины «Маленький Будда» для единственного зрителя — далай-ламы

Бернардо Бертолуччи c актрисой Лив Тайлер на съемочной площадке фильма «Ускользающая красота»
(Фото: Christophe D Yvoire / Sygma via Getty Images)
В 1995 году Бертолуччи вернулся в Италию и снял фильм «Ускользающая красота» об американке, которая после самоубийства матери едет в Италию, чтобы получить свой первый сексуальный опыт и найти отца
Бернардо Бертолуччи с актерами фильма "Мечтатели" Луи Гаррелем (слева), Евой Грин и Майклом Питтом
(Фото: Tony Gentile / Reuters)

​В 2003 году на экраны выходит фильм «Мечтатели» — лента-воспоминание о студенческих протестах 1968 года, рассказанная через историю дружбы трех студентов. В картине содержится огромное количество кинематографических отсылок — дань уважения Бертолуччи классикам мирового кино

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

В 2011 году Бертолуччи получил награду Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство. Спустя год он выпустил картину «Я и ты» — историю о подростке, сторонящемся сверстников и не находящем общего языка с родителями. В 2013 году режиссер был удостоен звезды на голливудской Аллее славы, а в 2014-м — Премии мира за вклад в области прав человека (Peace Summit Award)

Фото: Andrew Medichini / AP
Последние годы Бертолуччи жил в Италии. В своей книге «Мое прекрасное наваждение. Воспоминания, письма, беседы 1962—2010» он писал: «Вероятно, у меня сильная склонность к подражанию, поэтому я в конце концов и спрятался за кинокамерой, способной, как никакая иная вещь на свете, создавать подобие жизни, зеркало, которому нельзя солгать». Режиссер умер 26 ноября после продолжительной болезни. Ему было 77 лет.
Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , режиссер
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