«Я спрятался за кинокамерой»: чем запомнился режиссер Бернардо Бертолуччи

Бернардо Бертолуччи родился в марте 1941 года в Парме. Его мать была учительницей, отец Аттилио Бертолуччи — поэтом и известным кинокритиком. Он часто брал с собой детей на съемки и уже в 1957 году Бертолуччи, будучи студентом философского факультета в Римском университете, начал пробовать себя в режиссуре, сняв на 16-миллиметровую пленку любительские фильмы «Канатная дорога» и «Смерть свиньи» (1958). В 1961 году он стал ассистентом Пьера-Паоло Пазолини на съемках фильма «Аккатоне»
В 1962 году Бертолуччи бросил университет и снял свой первый игровой фильм «Костлявая кума» — историю о расследовании убийства немолодой проститутки. В 1971 году вышел фильм «Перед революцией», снятый еще в 1964 году по собственному сценарию под влиянием кинорежиссера Жана-Люка Годара, стоявшего у истоков французской «новой волны» в кинематографе. «Я думал, что весь кинематограф разделен на кино до Годара и после. Это как Старый и Новый завет», — вспоминал режиссер позднее. Фильм предвосхитил молодежные протесты 1968 года.
Между выходами этих лент Бертолуччи много работал: выпустил книгу стихов «В поисках загадки», за которую получил литературную премию, снял документальный фильм «Нефтепровод» и игровую «Любовь и ярость». В 1968 году вышел фильм «Партнер» по повести Достоевского «Двойник», а в 1969-м — «Стратегия паука» по мотивам рассказов Борхеса
Бертолуччи принимал активное участие в студенческих волнениях 1968 года. По его словам, это была революция, важная для него лично. «Я хотел, чтобы мир изменился для меня. Я обнаружил в политической революции личностный уровень», — говорил режиссер. В 1969-м он вступил в Коммунистическую партию Италии. В это врмя он работал над фильмом, который принес ему всемирную известность.
«Конформист» (1970), снятый по повести коммуниста Альберто Моравиа, рассказывает об истоках фашизма с фрейдистской точки зрения. Фильм получил приз журналистского сообщества на Берлинском кинофестивале, а в 1971 году удостоился национальной итальянской кинопремии «Давид ди Донателло» как лучший фильм года и номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Работа оператора Витторио Стораро была признана одной из вершин цветной кинематографии. «Конформист» — это рассказ обо мне и Годаре. Марчелло (главный герой фильма. — РБК) — это я, создатель фашистских фильмов [Годар обвинял всех, работающих на публику, в заигрывании с фашизмом], и я хочу убить Годара — революционера и своего учителя», — говорил Бертолуччи. Годар ничего не сказал Бертолуччи о картине, но вручил ему записку с портретом Мао и призывом бороться с индивидуализмом и капитализмом, чем разочаровал режиссера
После выхода «Конформиста» за Бертолуччи закрепилась слава одного из ведущих режиссеров современности. Благодаря известности в США он пригласил в свою следующую картину — эротическую драму «Последнее танго в Париже» — Марлона Брандо. Фильм получил две номинации на «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру. Исполнители главных ролей — Брандо и Мария Шнайдер — негативно отзывались о съемочном процессе. Актрису, например, как позже рассказывал сам Бертолуччи, не предупредили о деталях одной из ключевых сцен фильма с изнасилованием, чтобы ее реакция была правдоподобной. Шнайдер заявляла, что из-за этого действительно чувствовала себяизнасилованной. Фильм был запрещен к показу в Италии, Португалии, Сингапуре, Новой Зеландии и Южной Корее
В конце 80-х Бертолуччи переехал в Великобританию. Там он снял картину «Последний император», получившую девять номинаций на «Оскар» и две награды (за лучший фильм и адаптированный сценарий), четыре номинации на «Золотой глобус» и премию «Сезар». «Последний император» стал первым иностранным фильмом с 1949 года, снятым при поддержке китайского правительства. На его съемки ушло три года. В 1993 году прошла премьера новой исторической картины «Маленький Будда» для единственного зрителя — далай-ламы
В 2003 году на экраны выходит фильм «Мечтатели» — лента-воспоминание о студенческих протестах 1968 года, рассказанная через историю дружбы трех студентов. В картине содержится огромное количество кинематографических отсылок — дань уважения Бертолуччи классикам мирового кино
В 2011 году Бертолуччи получил награду Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство. Спустя год он выпустил картину «Я и ты» — историю о подростке, сторонящемся сверстников и не находящем общего языка с родителями. В 2013 году режиссер был удостоен звезды на голливудской Аллее славы, а в 2014-м — Премии мира за вклад в области прав человека (Peace Summit Award)