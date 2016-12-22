«Я спрятался за кинокамерой»: чем запомнился режиссер Бернардо Бертолуччи

Бертолуччи принимал активное участие в студенческих волнениях 1968 года. По его словам, это была революция, важная для него лично. «Я хотел, чтобы мир изменился для меня. Я обнаружил в политической революции личностный уровень», — говорил режиссер. В 1969-м он вступил в Коммунистическую партию Италии. В это врмя он работал над фильмом, который принес ему всемирную известность.

«Конформист» (1970), снятый по повести коммуниста Альберто Моравиа, рассказывает об истоках фашизма с фрейдистской точки зрения. Фильм получил приз журналистского сообщества на Берлинском кинофестивале, а в 1971 году удостоился национальной итальянской кинопремии «Давид ди Донателло» как лучший фильм года и номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Работа оператора Витторио Стораро была признана одной из вершин цветной кинематографии. «Конформист» — это рассказ обо мне и Годаре. Марчелло (главный герой фильма. — РБК) — это я, создатель фашистских фильмов [Годар обвинял всех, работающих на публику, в заигрывании с фашизмом], и я хочу убить Годара — революционера и своего учителя», — говорил Бертолуччи. Годар ничего не сказал Бертолуччи о картине, но вручил ему записку с портретом Мао и призывом бороться с индивидуализмом и капитализмом, чем разочаровал режиссера