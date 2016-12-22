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В Риме умер режиссер Бернардо Бертолуччи
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В Риме умер режиссер Бернардо Бертолуччи
Общество, 11:41
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В Риме умер режиссер Бернардо Бертолуччи
Создатель «Последнего танго в Париже», «Маленького Будды» и «Последнего императора» скончался после долгой болезни в возрасте 77 лет
Бернардо Бертолуччи (Фото: Alessia Paradisi / ТАСС)

В Риме после долгой болезни умер кинорежиссер Бернардо Бертолуччи, сообщают итальянские СМИ. Газета La Repubblica назвала кончину 77-летнего Бертолуччи уходом «последнего великого маэстро».

Бертолуччи родился в Парме в 1941 году в семье кинокритика и профессора истории искусств. В 1957 году начал снимать первые любительские фильмы, в 1962 году снял свой первый игровой фильм «Костлявая кума», позднее принимал участие в работе над сценарием культового спагетти-вестерна «Однажды на Диком Западе».

Широкая известность пришла к Бертолуччи с выходом фильмов «Конформист» (1970) и «Последнее танго в Париже» (1972), главные роли в последнем исполнили Марлон Брандо и Мария Шнайдер. За этот фильм Бертолуччи был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус», однако получил обе награды только в 1988 году за фильм «Последний император», основанный на биографии последнего императора Китая Пу И. За тот же фильм Бертолуччи получил также «Оскара» за лучший адаптированный сценарий и итальянские кинопремии David di Donatello (за режиссуру и сценарий).

​В 2011 году (к этому моменту на экраны вышли такие фильмы Бертолуччи, как «Под покровом небес», «Маленький Будда»,  «Ускользающая красота» и «Осаждённые», режиссер был награжден почетной «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство. В 2013 году была открыта звезда Бертолуччи на голливудской Аллее славы.

​За свои литературные работы Бертолуччи был удостоен итальянской Национальной литературной премии и премии Виареджо.

Автор: Евгений Калюков.
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