Климкин назвал формальностью дипломатические отношения России и Украины

Дипломатические отношения Москвы и Киева носят формальный характер, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге в понедельник, 26 ноября, передает телеканал «112».

«Мы по факту не имеем дипломатических отношений, это формальность, поскольку наши дипломаты в России по определению не могут осуществлять никакой дипломатической деятельности в стране-агрессоре», — сказал Климкин.

Министр добавил, что украинские дипломаты в России сосредоточены, в том числе, на помощи политзаключенным. Сотрудники российских диппредставительств, по мнению Климкина, работают на спецслужбы. «Никаких других функций у них в Украине быть не может», — подчеркнул глава МИДа.

Накануне, 25 ноября, в ФСБ сообщили, что украинские катера «Никополь» и «Бердянск» вместе с буксиром «Яны Капу» попытались пересечь границу России, не уведомив о своем маневре российскую сторону. Они проигнорировали требование остановиться и по ним открыли огонь. В результате были задержаны 24 моряка. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что трое из украинских военных были ранены, сейчас они в больнице.

В ВМС Украины заявили, что переход кораблей был плановым и России о нем сообщали. Украина расценила действия российской стороны как акт агрессии, президент страны Петр Порошенко призвал ЕС усилить антироссийские санкции и предложил ввести военное положение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия украинских военных «вторжением в российские воды», отметив, что Москва отреагировала на произошедшее в рамках законодательства.