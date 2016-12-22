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Песков сообщил о контактах Путина со спецслужбами из-за кораблей Украины
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Песков сообщил о контактах Путина со спецслужбами из-за кораблей Украины
Конфликт в Азовском море, 14:05
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Песков сообщил о контактах Путина со спецслужбами из-за кораблей Украины

Президент России Владимир Путин оперативно получал данные об инциденте с украинскими кораблями в районе Керченского пролива. Он находится в контакте с российскими спецслужбами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, глава государства пока не планирует проводить какие-либо телефонные переговоры в связи с ситуацией в Азовском море. Пресс-секретарь также затруднился ответить, будет ли Путин обсуждать ситуацию с украинскими кораблями с президентом США Дональдом Трампом.

Конфликт России и Украины в Керченском проливе. Главное
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Днем 25 ноября три украинских корабля — два артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир «Яны Капу» — нарушили границу России и проследовали к Керченскому заливу. Корабли проигнорировали требование пограничников остановиться, после чего их обстреляли. Также российский пограничный корабль протаранил буксир «Яны Капу».

По информации ВМС Украины, были ранены шестеро украинских моряков.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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После задержания корабли доставили в Керченский порт, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).

По данным радиостанции «Керчь FM», раненых моряков доставили в больницу. По информации уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, состояние здоровья украинских моряков стабильное.

Теги: Владимир Путин , Россия и Украина , Дмитрий Песков , Керченский пролив
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Москалькова рассказала о состоянии задержанных украинских моряков Политика
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