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Суд отклонил иск «Росгосстраха» к «Капитал Лайф» Гинера на 151 млрд руб.
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Суд отклонил иск «Росгосстраха» к «Капитал Лайф» Гинера на 151 млрд руб.
Бизнес, 12:15
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Суд отклонил иск «Росгосстраха» к «Капитал Лайф» Гинера на 151 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Росгосстраха» к страховой компании «Капитал Лайф Страхование жизни» (бывшая «РГС Жизнь»), которую возглавляет Евгений Гинер, на 151 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Росгосстрах» намеревался оспорить использование страховщиком товарного знака компании, договор был заключен летом 2017 года перед переходом «Росгосстраха» к ФК «Открытие».

«Мы полностью удовлетворены вынесенным сегодня судебным решением, в рамках которого суд признал несостоятельными все претензии по бренду «РГС Жизнь» и соответствующим товарным знакам», — говорится в сообщении пресс-службы президента страховщика Евгения Гинера, поступившем в РБК.

​РБК ожидает ответа «Росгосстраха».

Иск к «РГС Жизнь» на 116 млрд руб. был подан в начале июня, сама сумма иска оценивалась в 2 млрд руб., все остальное пришлось на штрафы. Тогда же «Росгосстрах» запустил собственного страховщика — «РГС Страхование жизни», а «РГС Жизнь» переименовалась в «Капитал Лайф». В октябре сумма исковых требований выросла до 148,8 млрд руб.

Изначально «Росгосстрах» и «РГС Жизнь» принадлежали бизнесмену Данилу Хачатурову, который позднее передал «РГС Жизнь» своему партнеру Алхасу Сангулии. Однако в апреле 2018 года стало известно, что владельцем «РГС Жизнь» с конца 2015 года был президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

В июне Хачатуров пояснял, что передал Гинеру права на владение «РГС Жизнь» на основании трастового договора в рамках английского права.

Теги: «Росгосстрах» , страховщик , Арбитражный суд
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