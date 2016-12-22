Самолет США направился к Черному морю после инцидента с кораблями Украины

Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V вылетел с авиабазы Суда-бэй на острове Крит и направился в акваторию Черного моря, свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar. Это произошло после задержания трех украинских кораблей у Керченского пролива.
По данным на 9:23 мск, американский самолет находился в воздушном пространстве Болгарии.
Инцидент с украинскими артиллерийскими катерами «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовым буксиром «Яны Капу» произошел 25 ноября. По данным ФСБ, три украинских военных корабля нарушили территориальные воды России и направились к Керченскому проливу. Пограничники открыли по ним огонь. Позднее в интернете появилось видео, как российский корабль таранит буксир «Яны Капу».
По данным ВМС Украины, при обстреле пострадали шестеро моряков. Задержанные корабли доставили в Керченский порт, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).