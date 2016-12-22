На Кутузовском ограничили движение из-за смертельного ДТП с Maybach

В результате ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек, движение в районе аварии затруднено. Об этом сообщает агентство «Москва». Как cообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД, один человек также получил ранения.

По данным столичного управления ГИБДД, авария произошла около 07:00 мск в районе дома №55 по Кутузовскому проспекту. Столкнулись два автомобиля, одна из легковушек после удара выехала на встречную полосу.

По словам источника агентства «Москва» и радиостанции «Говорит Москва», произошла авария с участием автомобиля Maybach и такси Hyundai Solaris, в салоне которого после ДТП застряла пассажирка.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии движение по Кутузовскому проспекту было ограничено от станции метро «Парк Победы» до станции метро «Славянский бульвар». Пробка также тянулась от пересечения МКАД с Можайским шоссе до улицы Минской.

По данным на 09:35, движение на Кутузовском проспекте восстановлено в полном объеме, добавили РБК в ГИБДД.