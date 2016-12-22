Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России

Эксперты агентства «Трезвая Россия» составили рейтинг трезвости регионов страны, самым непьющим из которых стала Чеченская Республика. Рейтинг за 2018 году опубликован на сайте проекта.

Второе и третье места заняли Республики Ингушетия и Дагестан соответственно. В десятку самых непьющих регионов России также вошли Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики, Белгородская, Тюменская, Волгоградская области, Ставропольский край и Республика Калмыкия.

При этом самым «нетрезвым» регионом признали Чукотский автономный округ. Второе место в антирейтинге заняла Магаданская область, а третье — Ненецкий автономный округ.

Вице-губернатор Чукотки Евгений Подлесный заявил ТАСС, что необходимо «смотреть динамику процесса, а уровень алкоголизма в регионе снижается». Он добавил, что в округе ограничивают время продажи алкоголя и увеличивают число населенных пунктов, в которых частично или полностью ограничивают продажи спиртного. Вице-губернатор отметил, что в рейтинге не учитывается ряд косвенных показателей.

В рейтинге 2017 года Чечня, Ингушетия и Дагшестан также были самыми непьющими регионами страны. Однако самым пьющим была Магаданская область, за которой следовали Ненекций автономный округ и Бурятия.

В конце октября маркетинговое агентство Zoom Market составило свой рейтинг самых пьющих городов России. Первое место в нем занял Саратов, после которого шли Ханты-Мансийск и Пермь.