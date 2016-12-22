Опубликован рейтинг самых пьющих городов России

Саратов возглавил рейтинг самых пьющих городов России. Об этом свидетельствуют данные опроса независимого маркетингового агентства Zoom Market.

На втором месте списка оказался Ханты-Мансийск, тройку лидеров замкнула Пермь. Всего в рейтинге оказались 25 городов.

Москва заняла в списке 16-е место, Санкт-Петербург — 11-е. Замкнула топ-25 Казань.

В опросе приняли участие 3 250 человек, которым задали три вопроса — «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто Вы употребляете алкоголь?» и «Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

Согласно прошлогоднему рейтингу, составленному экспертами федерального агентства «Трезвая Россия», наиболее пьющим регионом была признана Магаданская область, за ней следовали Ненецкий автономный округ и Бурятия. В топ-10 пьющих регионов вошли также Чукотка, Пермский край и Нижегородская область. При этом меньше всего алкоголя в прошлом году было куплено в республиках Северного Кавказа. В Ингушетии и Чечне этот показатель составил 0,1 л на душу населения, в Кабардино-Балкарии — 0,5 л, а в Северной Осетии — 0,6 л.