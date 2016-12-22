Порошенко заявил об «осуществлении тысячелетней мечты» об афтокефалии УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране осуществляется «тысячелетняя мечта» об автокефальной церкви. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Осуществляется мечта, которой тысяча лет. Мечта об автокефальной поместной Православной Церкви, о новом расцвете Киевской духовной традиции, начатой Крещением Киевской Руси-Украины Князем Владимиром Великим», — сказал он.

Порошенко рассказал, что на этой неделе состоится заседание синода, которое будет посвящено процессу предоставления автокефалии украинской церкви. Президент отметил, что самостоятельная церковь означает «гарантию духовной свободы».

Константинопольский патриархат 11 октября заявил о намерении предоставить автокефалию украинской церкви. Он также установил каноническое общение с УПЦ КП и УАПЦ. В ответ РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатов.

Вселенский патриархат проведет священный синод 27-29 ноября, а дату проведения Объединительного собора православных церквей на Украине планирует объявить в декабре 2018 года.