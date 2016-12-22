Константинополь в декабре утвердит дату Объединительного собора УПЦ

Константинопольский патриархат в декабре объявит дату проведения Объединительного собора православных церквей на Украине. Об этом сообщается в блоге резиденции патриарха.

«Пока идет процесс подготовки к Святому собору православной Церкви Украины, конкретная дата в течение декабря 2018 года будет представлена для утверждения и объявления синодом Вселенского патриархата», — говорится в сообщении.

Константинопольский патриархат вновь подтвердил решение о предоставлении автокефалии Украинской церкви. Священный синод по этому вопросу состоится 27–29 ноября.

В октябре сообщалось, что Объединительный собор​ Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) планируется провести до конца 2018 года. В Русской православной церкви (РПЦ) этот собор назвали «канонически ничтожным сборищем».

Константинопольский патриархат 11 октября заявил о намерении даровать украинской церкви автокефалию, а также установил каноническое общение с УПЦ КП и УАПЦ. После этого РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.